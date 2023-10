Zo zorg jij voor je oude dag

INGEZONDEN - Ouder worden doen we allemaal. Het is daarom dus ook verstandig om goed na te denken over je pensioen.

Waar de meesten van ons tot hun 67e en zelfs 70e moeten werken, is het wel belangrijk dat je zorgt dat alles geregeld is. Nu zullen de meesten van ons keurig pensioen opbouwen via de werkgever, maar het kan verstandig zijn om ook zelf een extra zakcentje bij elkaar te sparen, zodat je net wat meer te besteden hebt. Vaak is je AOW en pensioen samen niet hetzelfde als je laatstverdiende loon, waardoor je er dus op achteruit gaat. Nu is dat in het geval van een paar tientjes per maand niet zo’n probleem, maar kan dit bij een hoger bedrag voor flinke financiële uitdagingen zorgen, iets waar je op die leeftijd niet meer op zit te wachten. Om ervoor te zorgen dat jij de zaakjes na je gewerkte jaren op orde hebt, hebben wij een aantal tips voor je.

Breng je uitgaven in kaart

Op dit moment weet je natuurlijk precies wat je verdiend. Om ervoor te zorgen dat je ook na je pensioen hetgeen kunt blijven doen wat je nu doet, is het handig om in kaart te brengen wat je uitgaven zijn. Nu is de kans namelijk vrij groot dat een deel van je uitgaven weg zullen vallen en andere bijvoorbeeld aanzienlijk minder worden. Als voorbeeld nemen we de auto. Stel dat je beide een auto rijdt, dan is het heel goed mogelijk om er één de deur uit te doen. In het geval van een koophuis is het aannemelijk dat je een groot deel van de hypotheek hebt afbetaald, waardoor ook je aflossing minder wordt. Door in kaart te brengen wat je uitgaven zijn, weet je ook meteen wat je straks nodig hebt.

Maak een financiële planning

Via je werkgever kun je exact opvragen wat je pensioen is op het moment dat je stopt. Uiteraard is er wel een verschil in het feit of je op je 67e stopt of dat je met vervroegd pensioen gaat. Door de verschillende scenario’s voor jezelf helder te hebben, weet je ook wat het daadwerkelijk ‘gat’ is dat je moet zien te overbruggen. Dit helpt je om een goede planning te kunnen maken voor bijvoorbeeld het sparen van een bepaald bedrag om jezelf straks iedere maand te kunnen voorzien van een vast extra bedrag. Daarbij is het raadzaam verschillende mogelijkheden te onderzoeken, zoals sparen en beleggen. Beleggen is namelijk voor de lange termijn, mits je natuurlijk weet hoe je dit het beste kunt doen, een goede manier om je geld voor je te laten werken. Stel dat je gaat investeren in brent olie, dan is de kans vrij groot dat je investering over enkele jaren meer waard is dan op het moment dat je de eerste aandelen kocht.

Denk op tijd na

Beleggen en ook sparen is iets wat je voor de lange termijn nodig hebt. Het is daarom dus ook belangrijk om vroegtijdig te beginnen. Nu snappen we echt wel dat je niet op je 25e al wilt nadenken over je pensioen, maar is dit wel de perfecte manier om bijvoorbeeld 40 jaar lang iedere maand een vast bedrag te beleggen in een ETF. Met een gemiddeld rendement van 6 tot 8 procent per jaar, kan dit zorgen voor een enorm vermogen over een periode van 40 jaar.