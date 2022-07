Zo zorg je voor een ruime look in jouw woonkamer

INGEZONDEN - Je wilt optimaal gebruik maken van de ruimte in je huis. Dit geldt helemaal voor je woonkamer, de ruimte waar je het meeste in verblijft.

Je kan kiezen voor een uitbouw, maar je kan ook kiezen om binnen de huidige vierkante meters te zorgen voor een ruime look. Er is niet altijd een verbouwing nodig om in jouw woonkamer een ruimer gevoel te creëren. Hier delen we een aantal tips waarmee je aan de slag kan.

Lichte kleuren bieden optisch ruimte in huis

Lichte kleuren geven ruimte. Heb je grote ramen in de woonkamer? Dan is dit al een goede start, natuurlijk licht en ramen creëren automatisch een groot gevoel. Maar ook zonder grote ramen en natuurlijk licht is dit goed voor elkaar te krijgen. Ga voor lichte kleuren, op de muur en in je meubels. Geen donkere gordijnen, maar lichte kleur en een fijne stof is een must. Je muren hoeven niet steriel wit, lichte aardetinten of grijstinten zijn ook goed. De meubels mogen zeker kleur bevatten, maar zorg voor een eenheid. Zo zorg je voor een ruimere look en feel in jouw huis.

Hoge plinten komen ook veel voor, en dat is niet voor niets!

Je ziet ze al steeds vaker voorbij komen, de hoge plinten zijn weer helemaal in. En hoge plinten creëren ruimte en hoogte, precies wat jij zoekt. Variërend tussen de 6 en 12 centimeter, voor ieder wat wils. Zoals eerder al gezegd geven lichte kleuren ruimte, je kan dus het beste hoge plinten kopen in een lichte of witte kleur. Dit zorgt ook direct voor een klassieke uitstraling. Je kan er ook voor kiezen om bij je laminaat de bijbehorende plinten te kopen, dan wordt het een eenheid en ook dat zorgt voor een ruime look in jouw huis.

Kiezen voor grote meubels? Werkt dat?

Het klinkt gek, je gaat voor meer ruimte en nu moet je die ruimte dus vol zetten met grote meubels. Een woonkamer met grote meubels oogt direct een stuk groter dan een woonkamer met allerlei kleine meubels en frutsels. Het is een optisch verhaal, want de letterlijke vierkante meters veranderen natuurlijk niet. Dus ga voor een groot vloerkleed, een ruime eettafel en een comfortabele 3-zitter of hoekbank. Je kan wel kiezen voor een bank op pootjes, waardoor je ruimte creëert onder de bank en het minder log ziet. Gebruik meubels met een redelijk strak design, lompe meubels zorgen juist weer voor een minder ruim effect.

Gebruik de hoogte van je kamers

Met weinig vierkante meters staat je vloer al snel vol met meubels. Het is leuk om jouw ruimte optimaal te benutten, dus ga de hoogte in. Kies een mooi wandsysteem voor meer leefruimte. Of je nu gaat voor simpele wandplankjes of een op maat gemaakte wandmeubel, het zorgt voor meer ruimte in jouw huis. Je kan al je spullen er in op ruimen, een opgeruimd huis zorgt voor ruimte in je hoofd én letterlijk in je huis. Heb je een voorkeur voor een industriële stijl? Ga voor robuust hout of stoer staal in jouw huis. Heb je meer met Scandinavisch design? Lichte kleuren en mooie lijnen zijn dan een perfecte aanvulling voor jouw interieur. Of kies je voor duurzaam wonen? Ook dan zijn er talloze oplossingen beschikbaar.

Ga voor een multifunctioneel design

In een kleine woonkamer heb je minder ruimte voor kasten. Ga dan voor multifunctionele meubels. Een tv-kast waar je ook je boeken in kwijt kan, een salontafel met een deksel en een eettafel die je ook fijn kan gebruiken als bureau. Richt je ruimte zo praktisch mogelijk in. Een kleine kamer oogt ruimer wanneer er minder prullaria rondzwerft. Wil je graag een buffetkast in huis? Zoek er één met glazen deuren aan de bovenkant voor de mooie spullen, en een dichte onderkant voor extra opslagruimte. Kijk voor inspiratie op Pinterest of in leuke woonmagazines.