Zo verwerk je natuurlijke materialen in je interieur

INGEZONDEN - Het maakt niet welke interieurstijl je in je woning hebt; het is altijd een goed idee om er natuurlijk materialen door te voeren.

Van een Scandinavische woonstijl tot een industriële sfeer, natuurlijk materialen maken de look altijd compleet. Ben je benieuwd hoe je dit kunt aanpakken? Gebruik dan de tips in dit artikel.

Houten panelen

Ben je op zoek naar een manier om je woning een warme, maar toch strakke uitstraling te geven? Dan kunnen houten panelen een goed idee zijn. Deze panelen zijn erg geschikt om de galm in de ruimte te doen verdwijnen. De panelen zorgen namelijk voor een verbeterde akoestiek en zullen de geluiden die normaal gesproken tegen de muur weerkaatsen flink dempen. Tegelijkertijd levert de natuurlijke look van het hout een compleet nieuwe sfeer op. Door een muur, of een deel ervan, te voorzien van de houten panelen creëer je een fijne retro uitstraling die voor veel rust in de ruimte zorgt. Kies de juiste kleur, laat ze op maat maken en jouw woning zal snel meer sfeer hebben.

Wollen vloerkleed

Natuurlijke materialen kunnen ook terugkomen in je vloerkleed. Houd je bijvoorbeeld van een industriële of moderne interieurstijl? Dan kan een wollen vloerkleed voor meet warmte in je woonkamer zorgen. Het beste kies je dan voor een rond vloerkleed, zodat je het natuurlijke materiaal helemaal tot z’n recht laat komen. Wil je toch liever een wat ruwer of harder materiaal in je vloerkleed? Dan zou je ook kunnen kijken naar andere natuurlijke materialen, zoals riet of rotan. Ook met dit soort vloerkleden kun je een statement maken en tegelijkertijd meer sfeer creëren.

Bamboe accessoires

Wil je de natuurlijk materialen liever wat subtieler doorvoeren in je interieur? Dan kan het een leuk idee zijn om bamboe accessoires toe te voegen. Door de typische kleur van het materiaal zullen deze items zeker in het oog springen en bijdragen aan de sfeer in de ruimte. Je kunt dan denken aan bloempotten van bamboe, maar ook aan waxinelichthouders die van bamboe gemaakt zijn. Ook in het geval van bamboe kun je het zo groots aanpakken als je zelf wil; kies bijvoorbeeld een spiegel met een lijst van bamboe of voor een bijzettafeltje die ervan gemaakt is. Bamboe is geschikt voor iedere woonstijl.

Kussens en plaids

Met kussens en plaids kun je lekker experimenteren en uitproberen welke natuurlijke materialen je het mooist vindt. Zo zijn er kussens van geknoopt wol te vinden, maar ook kussens die gemaakt zijn van touw en net wat ruwer aanvoelen. Door kussens en plaids van zacht materiaal aan te schaffen kun je juist in de rest van interieur weer met wat ‘hardere’ natuurlijke materialen werken, zoals hout of steen.

Extra tip: kom je er niet helemaal uit? Maak dan eens een moodboard om er zo achter te komen wat je mooi vindt!