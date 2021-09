Zo stek jij heel gemakkelijk nieuwe planten

Planten stekken is niet alleen heel makkelijk, het ziet er ook gezellig uit. Denk aan kleine stekjes in glazen op de vensterbank of kleine potjes in de keuken. Of verschillende planten in een plantenstandaard die je huis door de gelaagdheid een stuk gezelliger maken! Het is ontzettend leuk om te zien hoe snel je planten groeien en hoe er nieuwe bladeren verschijnen. In dit artikel geven je tips hoe je dit eenvoudig kan doen.

Zo stek je je planten

Planten stekken kan geel gemakkelijk zijn, al ligt dat wel aan welke plant je uitkiest. Door een plant te kiezen die makkelijk te onderhouden is (niet veel water nodig heeft en waarvan de standplaats niet heel veel uitmaakt) kan je het voor jezelf een stuk makkelijker maken. Een plant met hele dunne bladeren zal moeilijker te stekken zijn dan een plant die minder water heeft, omdat deze simpelweg minder aandacht nodig heeft.

Herken de soort plant

Een nieuwe kamerplant maken begint bij uitvinden hoe de plant groeit. Sommige planten groeien zelf al stekjes uit de moederplant terwijl je andere moet stekken in water om er nieuwe bladeren bij te krijgen. Je moet dus eerst herkennen met welke plant je te maken hebt. Hieronder staat een afbeelding met daarin enkele planten afgebeeld. Dit zijn de meest voorkomende stekplanten.

Afsnijden van de stek

Als je weet welke van de vier soorten je te pakken hebt kun je bepalen hoe je je stekje moet gaan afsnijden:

- Stekje aan de plant

Wanneer er al vanzelf een stekje aan de plant groeit (zoals bij een graslelie) kun je die afknippen en in water zetten. Het afknippen gaat bij het punt waar de plant begint. Zet ‘m met de wortelkant in het water. Hierna zal de plant gaan wortelen en kan die de aarde in!

- Stekje aan de zijkant

Zit het stekje aan de stam vast (bijvoorbeeld bij een banenplant), volg dan de onderstaande punten op:

Verwijder eerst de pot en graaf het stekje zoveel mogelijk uit Zorg ervoor dat je de wortels beschermd Snijd met een mesje de stek van de moederplant af (het liefst zo dichtbij de stam als mogelijk) Heeft de stek al veel wortels? Dan kan deze gelijk in de aarde worden gezet. Je kan er ook voor kiezen om de plant nog te laten wortelen in het water.

- Planten met luchtwortels

Heeft je plant luchtwortels? Dan gaat het stekken heel gemakkelijk. Snijd de plant 2 centimeter onder de luchtwortel af en zet ‘m daarna in het water. De luchtwortel moet onder water te komen staan, want dit is de plek waar de nieuwe wortels uit kunnen groeien. Wanneer de stek genoeg wortels heeft kun je de stek overpotten.

- Vetplanten

Bij vetplanten kun je vaak de blaadjes van de plant afplukken. Door deze op aarde te leggen zullen en wortels ontstaan en vanzelf de grond in groeien.

Wortelen

Stekken kan op twee manieren: in aarde en in het water. Door de planten in het water te zetten heb je er geen omkijken meer naar. De plant voorziet zichzelf omdat die genoeg kan drinken. Wel is het zo dat in aarde veel voedingsstoffen zitten die een plant nodig heeft om te kunnen groeien. Wanneer je dit de plant niet geeft kan hij niet verder groeien. Wil je stekken in aarde? Dat kan soms iets lastiger zijn omdat de plant dan wat sneller kan gaan rotten. In water planten stekken is dus de makkelijkste manier. Wanneer de wortels lang genoeg zijn en de plant minimaal 5 centimeter is kun je de plant over potten naar aarde. Zorg ervoor dat de grond vochtig blijft zodat de overgang van water naar aarde minder groot is.

Meer weten over planten stekken of welke planten het makkelijkste zijn om te stekken? Je leest er hier meer over.

Happy new plants!