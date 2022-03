Zo maak je een gezond ontbijt in drie stappen

SNEEK- In 3 stappen zorgen voor een gezond ontbijt? Het is gemakkelijker dan je denkt, ook wanneer je een grote ontbijter bent die niet zomaar voldoende heeft aan een smoothie of een kale snee met brood. We zetten een uitgebreid gezond ontbijt voor je neer, waarmee je er eenvoudig voor zorgt dat je alle belangrijke bouwstoffen binnen krijgt. Bovendien zorg je hiermee voor dat je een goede basis voor de dag hebt, waardoor je veel minder snel trek zal krijgen in ongezonde snacks of andere ongezonde tussendoortjes.

Maak een omelet

Om in 3 stappen een gezond ontbijt te maken kun je beginnen met een omelet. Het grote voordeel hiervan is dat je eenvoudig zorgt voor de inname van veel eiwitten. Die voedingsstoffen zorgen ervoor dat je een vol gevoel krijgt. Het volle gevoel voorkomt dat je snel na het ontbijt weer trek krijgt in een ongezonde snack. Ook geven de eiwitten je stofwisseling een boost omdat je lichaam meer energie nodig heeft om eiwitten af te breken.

Ontbijt met een groenteshake

Wil je er tevens wat bij drinken? Melk is misschien de meest logische keuze, maar niet bepaald de meest gezonde. Melk is zuivel, waardoor je daar eigenlijk maar een heel klein beetje van nodig zou hebben. Het is een stuk gezonder om een groenteshake te maken. Deze smaken over het algemeen wat minder lekker dan de lekkere andere dranken die er beschikbaar zijn, maar zijn wel een stuk gezonder.

Je kunt voor de groente shake bijvoorbeeld een banaan en wat spinazie gebruiken. Combineer dat met wat amandelen of havermout en top het af met een theelepel cacaopoeder. Op die manier zorg je in combinatie met de banaan voor een lekkere smaak, en heel veel goede voedingsstoffen.

Gebruik havermout met appel

Heb je daar nog niet voldoende aan voor een gezond ontbijt, bijvoorbeeld omdat je een aantal uren door zal moeten tot aan je eerste pauze? Dan kun je er tenslotte wat havermout met appel aan toevoegen. Je hebt voldoende aan 1 appel, 50 gram havermout, 100 ml water en 2 theelepels kaneel. Je zorgt op die manier voor een lekker ‘warme’ smaak, terwijl je toch op een heel gezonde manier bezig bent.

Op deze manier zorg je binnen een kwartiertje voor een gezond ontbijt. Hiermee heb je alle energie die je nodig hebt om de dag goed te beginnen!