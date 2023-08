Zo geniet je langer van een goede gezondheid: 5 tips

Toch kunnen leefstijlkeuzes een groot verschil maken als het op je mentale en fysieke gezondheid aankomt. Dit zijn vijf leefstijltips waarmee je je gezondheid zelf in de hand neemt:

1. Eet meer verse voeding en minder uit pakjes en zakjes

Verse voedingsmiddelen, zoals groenten en fruit, zitten vol gezonde voedingsstoffen. Bijvoorbeeld vezels, vitamines en mineralen als calcium en magnesium. Omdat ze voedzamer zijn, geven verse producten je lichaam meer energie dan bewerkte voedingsmiddelen uit pakjes en zakjes.

Zet iedere dag verse groenten en fruit op het menu en vul je bord met verse vis, eieren en onbewerkt vlees. Ook peulvruchten zijn gezond, net als volle naturel zuivel. Rauwe noten, zaden en pitten horen ook in een gezond eetpatroon. Net als gezonde granen als haver, zilvervliesrijst en quinoa.

Bewerkte voedingsmiddelen zitten vaak vol suiker, zout en transvetten. Ze hebben weinig voedingswaarde, waardoor je tekorten kunt oplopen en snel weer honger hebt. Bovendien laten ze je bloedsuikerspiegel schommelen, waar je energieniveau en je humeur onder lijden. Een hoge bloedsuikerspiegel is niet gezond en kan leiden tot insulineresistentie en diabetes.

2. Maak slapen tot een prioriteit

Slaap is essentieel voor ieder proces in je lichaam. Tijdens de slaap herstelt je lichaam haar cellen en energiebalans. Je brein voert tijdens je slaap allerlei activiteiten uit. Van het opslaan van informatie tot het verwerken van gebeurtenissen.

Hoeveel slaap je nodig hebt, hangt af van je leeftijd. De meeste volwassenen hebben minimaal zeven uur slaap nodig per nacht. Kinderen en ouderen hebben meer nachtrust nodig. Slaap je niet genoeg, dan wordt het lastiger voor je lichaam om goed te functioneren.

3. Blijf gehydrateerd

Voldoende water drinken is de sleutel tot een goede gezondheid. Je lichaam bestaat voor een groot deel uit water en heeft dit vocht nodig voor een heel aantal lichaamsprocessen. Denk aan het in stand houden van je lichaamstemperatuur en het transporteren van voedingsstoffen naar al je cellen.

Water is ook belangrijk voor je brein. Als je niet voldoende drinkt, kun je je moe en minder geconcentreerd voelen. Ook kan het zijn dat je je minder goed kunt focussen of dat je humeur eronder te lijden heeft.

Probeer acht tot tien glazen water per dag te drinken. Dat mag ook kruidenthee, bouillon of soep zijn. Koffie en zwarte thee werken vochtafvoerend, dus deze dranken tellen niet mee voor je waterinname.

4. Ga dagelijks bewegen

Als je je fitter en energieker wil voelen of een beter humeur wil hebben, ga dan bewegen. Regelmatige lichaamsbeweging kan je gezondheid op verschillende manieren goed doen. Je hoeft geen halve marathon te lopen of te zweten in de sportschool om te profiteren van de voordelen van bewegen op je gezondheid.

Slechts 20 minuten dagelijkse lichaamsbeweging is voldoende voor een positief effect op je gezondheid, gewicht en stemming. Denk bij dagelijkse lichaamsbeweging aan fietsen, stevig wandelen of huishoudelijke activiteiten. Alles telt, als je naar niet de hele dag stilzit.

5. Als je rookt, probeer dan te stoppen

We weten allemaal dat roken niet gezond is en toch steken veel mensen nog dagelijks een (e-)sigaret op. Hiermee krijg je talloze giftige stoffen binnen. Roken heeft invloed op vrijwel elk orgaan in je lichaam.

Dat betekent ook dat stoppen met roken je hele lichaam ten goede komt. Dus niet alleen je longen, maar ook je luchtwegen, bloedvaten, hart en andere organen. De positieve effecten van stoppen met roken nemen toe naarmate je langer gestopt bent. Het heeft dus zeker zin om te stoppen, hoe oud je ook bent en hoe lang je ook hebt gerookt.