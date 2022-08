Zo eet je iedere dag voldoende vitamine C om gezond te blijven

SNEEK-Heb jij moeite met het iedere dag eten van 250 gram groente en twee stuks fruit? Je bent niet de enige! Want veel inwoners van ons land halen gemiddeld slechts ongeveer de helft. Sommige mensen vinden groente niet lekker, terwijl anderen door een druk leven geen tijd hebben om elke dag een verse maaltijd te koken. Maar door op een andere manier over groente na te denken is het opeens veel eenvoudiger om aan de adviezen te voldoen.

Bewaar niet alle groente voor de avondmaaltijd

Het is min of meer een gewoonte om alleen bij de warme maaltijd groente te eten. 250 gram in één keer op je bord is best een overweldigende hoeveelheid. Probeer het daarom over de dag te spreiden. Eet bij het ontbijt bijvoorbeeld al wat groente. Beleg je brood met plakjes tomaat of komkommer. Die leg je gewoon bovenop kaas of vleeswaren. Ze smaken ook heerlijk in wanneer je ze combineert met hummus. Kies vooral voor groente die je lekker vindt. Probeer bijvoorbeeld ook eens radijsjes of gegrilde groentes zoals champignons, courgette en aubergine.

Een uiterst gezond sapje om je gezondheid een boost te geven

Voor veel mensen is het makkelijker om groente en fruit te drinken dan het te eten. Het scheelt in de eerste plaats een hoop bereidingstijd. Want schillen, pellen, schoonmaken en snijden is niet meer nodig. In plaats daarvan draai je gewoon een flesje open en giet je de vitamine C zo naar binnen. Kies wel voor sappen die voornamelijk uit groente bestaan. Want grote hoeveelheden fruit leiden er uiteindelijk toe dat je te veel suiker eet. De persmethode is ook belangrijk. Sap dat is geperst door een slowjuicer behoudt alle gezonde voedingsstoffen. Die zijn zo gezond dat je ze zelfs gebruikt voor een detox kuur.(https://happyhealthy.nl/beste-detox-kuur/)



Probeer nieuwe recepten uit en laat je verrassen

In de Nederlandse keuken worden groente meestal gewoon gekookt en naast de aardappelen en het vlees op het bord gelegd. Dat is eigenlijk best zonde. Want er zijn talloze heerlijke recepten waarmee je veel meer uit je groente haalt. Probeer bijvoorbeeld eens een pittige Indiase curry. Er komen daarnaast uit Zuid-Europa talloze verrukkelijke gerechten om je groente meer smaak te geven. Zoals we allemaal weten maakt variatie het leven leuk. Dat geldt ook voor je eten. Kies daarom bijvoorbeeld een vaste dag in de week uit om nieuwe recepten te proberen. Voor je het weet zijn groente je favoriete onderdeel van een maaltijd.