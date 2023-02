Zitvolleybalvereniging FDS te Sneek gastheer/vrouw van Nederlands dames zitvolleybalteam.

SNEEK- Vrijdag 3 maart en zondag 5 maart traint het Nederlands zitvolleybalteam o.l.v. de Sneker bondscoach Hong Zhao in Sneek. Het is de eerste keer dat het team in Sneek komt trainen. Zitvolleybal is een parasport en onderdeel van de Paralympische Spelen.

De vaste trainingslocatie is het Militair Revalidatie Centrum in Doorn. Er wordt nu uitgeweken naar Sneek, daar de speelsters zaterdag aanschuiven bij hun eigen team voor een competitie ronde. Om de reistijd in dit weekend te beperken is er contact gezocht met FDS te Sneek. Een uitnodiging om de trainingen in Sneek te laten plaatsvinden was hier op snel geregeld. Sponsor Catering Sneek verzorg het hele weekend de maaltijden voor de dames.

Op vrijdag 3 maart is er een besloten training in de Duinterpenhal.

Op zaterdag 4 maart is er van 11:00 uur tot 17:00 competitie in toernooivorm waar o.a. V.a.s. FDS te Sneek acte de préséance geeft.

Op zondag 5 maart is er een open training in Sporthal Schuttersveld te Sneek van 10:30 tot 13:00 uur. Iedereen is welkom om de training te bekijken en te ervaren wat zitvolleybal is. Voor de fanatiekelingen, neem je sportspullen mee en schuif een rondje mee in de training.

Tot zaterdag en zondag in het Schuttersveld.