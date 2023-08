Zing mee in Grootkoor Friesland

SNEEK/BEETSTERZWAAG- Op zaterdag 9 september start Grootkoor Friesland een nieuw kerstproject, met een aantal koorrepetities verdeeld over de maanden september t/m december, met als afsluiting een bijzonder Kerstconcert op 16 december in De Lawei.

Naast het Grootkoor schittert als solist niemand minder dan de bekende Tenor Florian. Met zijn prachtige stem maakte hij diepe indruk in het tv-programma ARIA. Florian is geboren in Friesland en zingt al van jongs af aan. Door zijn optreden bij ARIA is zijn droom werkelijkheid geworden. Zingen is zijn leven en zingen voor een breed publiek maakt hem gelukkig. Wij verheugen ons op een dynamische samenwerking met Florian en het Grootkoor.

Grootkoor

Samen zingen in het kerstproject van Grootkoor Friesland zal ook dit jaar weer een genot zijn. Bekende kerstwerken en Christmas Carols, de sfeer, het toewerken naar dat mooie moment in december. Op 9 september start de eerste repetitie in de Ontmoetingkerk van Beetsterzwaag, van 09.30 uur tot 12.15 uur. Zing ook mee in dit nieuwe koorproject! De repetities worden gehouden op zaterdag 9 september, 14 oktober, 11 november, 2 december. Het Grootkoor staat o.l.v. de dirigenten Etty van der Mei en Nan van Groeningen.

Graag zingen?

Zingt u graag? Dan bent u van harte welkom in het Grootkoor Friesland. Het koor is bestemd voor dames en heren vanaf 18 jaar uit de gehele provincie. Momenteel telt het Grootkoor Friesland zo’n 150 koorleden. Tijdens de eerste koorrepetitie ontvangen alle deelnemers een koorboek met daarin de bladmuziek en een studie-cd of mp3-bestanden van hun eigen koorpartij, zodat men ook thuis kan studeren. Meer informatie en aanmelden: www.grootkoor.nl Bijlage: foto Grootkoor Friesland, rechtenvrij / eigendom Grootkoor Projecten Noot voor de redactie: Voor meer info, Etty van der Mei 0611317754