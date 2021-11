Zinderende ontknoping bij Survento Fanfare Festival

SURHUISTERVEEN – Het 3e Survento Fanfare Festival dat afgelopen zaterdag werd gehouden kende een zinderende ontknoping. In drie groepen streden in totaal negen fanfares om de Survento Entertainment Bokaal. Uiteindelijk werd Nij Libben uit Koudum uitgeroepen tot winnaar.

Het was lang onzeker of het festival door kon gaan, maar na vrijdag was duidelijk dat dit kon. Van de oorspronkelijk tien deelnemers meldde een orkest zich nog af vanwege bezettingsproblemen door Corona. De overgebleven orkesten grepen de kans aan om na een periode zonder optredens uit te pakken nu het nog mogelijk was.

Het festival is opgedeeld in drie divisies en in elke divisie was er een winnaar met de maximale score. De jury beoordeelde de orkesten op basis van drie rubrieken: inhoudelijk kwalitatief, programmering en entertainmentgehalte. Bij het bepalen van de winnaar van de entertainmentprijs wordt bij de winnaars van de diverse groepen alleen geoordeeld op de laatste twee rubrieken. Omdat dit bij alle winnaars de zelfde score opleverde, moest Clara Rullmann de overall winnaar bepalen; dit werd het orkest uit Koudum dat onder leiding staat van Jeanette Valkema.

3e Survento Fanfare Festival | 13 november 2021 | De Flambou, Surhuisterveen

Jury: Bienze IJlstra, Andries de Haan, Clara Rullmann

Uitslag:

Survento Entertainment Bokaal: Nij Libben - Koudum

C-Groep

solistenprijs: Korry Jongsma - Nij Libben, Koudum

1e 200 pt. Nij Libben - Koudum

2e 189 pt. Joost Wiersma B - Jistrum

3e 188 pt. Eensgezindheid - Tjerkwerd

4e 181 pt. Harmonie - Weidum

B-Groep

solistenprijs: Truus Kuipers - Tida Kira, Munnekezijl/Lauwerszijl

1e 200 pt. Tida Kira - Munnekezijl/Lauwerszijl

2e 193 pt. Harmonie Sneek / Excelsior Scharnegoutum

A-Groep

solistenprijs: Boukje Houtsma, Constantia Menaam

1e 200 pt. Eendracht - Den Ilp

2e 194 pt. Constantia - Menaam

3e 188 pt. Frysk Jeugd Fanfare Orkest