Zilveren Kerstbal 2021 uitgereikt aan culturele aanjager Kees Poiesz

SNEEK- Kees Poiesz uit Sneek heeft vandaag de Zilveren Kerstbal 2021 uitgereikt gekregen. De zilveren kerstbal is de onderscheiding van Rolling Home, voor personen of instellingen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op cultureel of muzikaal gebied in Sneek.

De zilveren kerstbal wordt normaliter tijdens het bekende oliebollenconcert uitgereikt. Voor Rolling Homers, het publiek en de gastmusici is het ieder jaar weer een hoogtepunt. Dit jaar kan het Oliebollenconcert voor de tweede keer niet doorgaan als gevolg van de Coronapandemie.

Het Rollinghome bestuur heeft wel besloten om de Kerstbal dit jaar uit te reiken. Unaniem was de keuze voor dit jaar om Kees Poiesz in het zonnetje te zetten. Henk Huijsman, voorzitter Rolling Home, liet weten dat Kees de zilveren kerstbal krijgt vanwege zijn niet aflatende inzet voor de Stichting Sneek 75 vrij.

In 2022 hopelijk wel weer Oliebollenconcert

“De Stichting heeft onder de leiding van Kees een prachtig programma neergezet, heeft daarvoor de benodigde fondsen aangeschreven, helaas gooide ook hier tot 2x toe Corona roet in het eten”, aldus Huijsman. Als goede doel van het Oliebollenconcert had het bestuur gekozen voor de Stichting Leergeld Sneek. Henk Huijsman: “Wij hopen in 2022 wel het oliebollenconcert te kunnen organiseren en dan zal dat het goede doel opnieuw zijn”.

De mistroostige weersomstandigheden vanmorgen tijdens de uitreiking waren bijna symbolisch, echter niet voor Kees Poiesz. “Het overkomt mij zelden dat ik sprakeloos ben, maar nu is dat jullie toch gelukt”, aldus de laureaat die zichtbaar blij was met de prijs.

“Ik weet ook dat er het afgelopen jaar verdrietige dingen zijn gebeurd bij Rolling Home en dan heb ik het niet alleen over het afgelasten van de vele culturele evenementen”, herpakte de welbespraakte Poiesz na het in ontvangst nemen van de Zilveren Kerstbal en de daarbij behorende oorkonde. De organisator van vele culturele feesten doelde daarbij uiteraard over het heengaan van frontman en muzikaal leider Hans Faber van Rolling Home.

Prijs doet veel met mij

“Dat ik deze prijs nu ontvangen heb doet heel veel met mij, het moet nog wel even bezinken, maar daar heb ik straks de kerstdagen ook voor. Dat ik de Kerstbal en de oorkonde nu krijg en in het rijtje met eerdere prijswinnaars komt te staan vind ik wel heel bijzonder. Ik heb heel veel met cultuur en dan met name het organiseren van culturele activiteiten. Daar behoorde Sneek 75 Vrij zeker bij en het had iets fantastisch kunnen worden en we kijken nu alweer verder wanneer Sneek 80 jaar z’n bevrijding hoopt te vieren. Dan zullen we ons zeker laten zien, met het mooie bestuur dat ik om mij heen heb gaan we dat ook echt organiseren. Ik voel mij zelf als een culturele aanjager met hele goede mensen om mij heen.”

Na de dankwoorden van Kees Poiesz overhandigde Jan Bargboer namens Rolling Home een fraaie bos bloemen aan Rinske Poiesz-Zijlstra, de echtgenote van de prijswinnaar, uit. Geheel volgens traditie hadden de Rolling Home bestuursleden ook zakken oliebollen van sponsor Venemafood meegenomen.