Zilveren Camera-prijs voor Sneker Fotograaf Niels de Vries

SNEEK - Niels de Vries (1968) heeft een eerste prijs in de wacht gesleept bij de prestigieuze Zilveren Camera-wedstrijd. In de categorie Politiek kwam de Sneker als beste uit de bus met een fotoserie van PvdA-politicus Habtamu de Hoop.

De fotoserie is gemaakt op 17 maart 2021, de dag van de Tweede Kamer-verkiezingen. De Vries volgde de jonge politicus Habtamu die dag in zijn woonplaats Easterein. Het verhaal van Habtamu de Hoop is bijzonder en indrukwekkend, vindt De Vries. Geadopteerd uit een ver land, opgegroeid op een boerderij op het Friese platteland en met politieke ambities die hem tot het jongste Kamerlid hebben gemaakt. De Vries, die veel foto's in opdracht van de Leeuwarder Courant maakt, heeft zijn eigen stijl van fotograferen ontwikkeld met opvallend lijnenspel of contrasterend kleurgebruik en met oog voor de juiste verhoudingen en achtergrond. Vaak enigszins onderbelicht omdat dit zorgt voor net een beetje meer sfeer.

De nieuwsfoto van het jaar kwam van ANP-fotograaf Bart Maat. Hij maakte de foto 'Functie elders' van voormalig minister Kaja Ollongren op het Binnenhof, een foto die veel losmaakte in ons land. Niels de Vries begrijpt deze keuze en omschrijft dit fotomoment als 'once in a lifetime'. De trotse De Vries is nog onder indruk van de prijs die hij gewonnen heeft. Niet slecht voor 'sa'n jonkje út Snits'. Een drietal foto's van de serie is te zien op de website van zilverencamera.nl.