Zilver voor Sneker mbo-student Mike van der Zee bij Skills The Finals

SNEEK- Welgeteld 32 studenten van Friesland College en ROC Friese Poort hebben tijdens Skills The Finals gestreden om landelijk de beste te worden in hun vakgebied. Met succes… Bij de grote prijsuitreiking zijn in totaal zeven medailles gewonnen, waarvan drie goud, drie zilver en een brons. Skills The Finals zijn de Nederlandse vakwedstrijden van het mbo.

De gouden medailles zijn gewonnen door kapper Syta Westra uit Deinum, mediavormgever Sven van der Weide (Makkinga) en junior stylist Kagla Kaya (Leeuwarden). Deze drie studenten mogen zich vanaf nu Nederlands Kampioen in hun vakgebied noemen.

Zilver is gewonnen door medewerker evenementenorganisatie Vera Sterk (Hurdegaryp), onderwijsassistent Mike van der Zee (Sneek) en door Gerrit Veenstra (Twijzel) en Jens Sangers (Kootstertille) bij Entree Bouw. De bronzen plak ging bij cyber security naar Dannie Slotegraaf (Harkema) en Jogchum Lindeboom uit Beetsterzwaag.



Tijdens Skills The Finals komen de beste mbo-studenten uit het hele land samen om te laten zien wat zij als aanstaande professionals in hun mars hebben. Twee dagen lang werken zij aan wedstrijdopdrachten in hun vakgebied. Een prachtig podium, dat donderdag werd geopend door onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma. Vrijdag kwam koning Willem-Alexander kijken bij de wedstrijden en ging in gesprek met docenten en studenten.



ROC Friese Poort en Friesland College bundelen vanaf 1 augustus aanstaande hun krachten en het talent van hun studenten in de nieuwe onderwijsinstelling Firda.