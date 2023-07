Zilver voor kapster en kleurartiest Jinke Heslinga bij de Global Creative Awards

OPPENHUIZEN - Het was donderdag een spannende dag voor Jinke Heslinga en haar collega's van kapsalon TopHairfashion uit Top & Twel. In de Chicago Club in Deventer werden de winnaars bekend gemaakt van de Goldwell Creative Awards Benelux, waarvan Jinke bij de drie genomineerden hoorde in de categorie 'New Talent Colorist of the year'.