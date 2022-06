Zilver en brons karateka’s Kyokushin IJlst

IJLST- Afgelopen zaterdag heeft Kyokushin karate IJlst meegedaan aan 'the day of the youth and beginners' een sterk toernooi waar meer dan 300 deelnemers uit Nederland en België aan deelnamen. Een geslaagd toernooi waarbij door een goede voorbereiding en een goede mindset een 100 procent winst score wisten te behalen. Namens karate IJlst namen Herre Huitema, Daniel Hollander, Sam Fabriek, Melle Bouma en Luuk de Boer deel.

Herre moest het spits afbijten en kon na drie wedstrijden de zilveren beker mee naar huis nemen, ditzelfde gold ook voor Daniel. Na de pauze betraden de 3 jongens de mat, Sam liet zien dat hij niet van opgeven wist, hij knokte door tot het einde. Na vier partijen kan hij trots zijn op deze prestatie en de bronzen prijs mee naar huis terug nemen.

Melle liet door goed geplaatste schoppen zien dat hij ook zeker thuis hoort binnen dit sterke toernooi, Melle nam de tweede prijs in ontvangst. Als laatste was het de beurt aan Luuk, van spanning was op de mat niets meer te merken en hij ging vol voor de winst. Ondanks dat zijn tegenstander veel groter was, liet hij zien wat hij waard was en ook Luuk nam de zilveren beker mee naar IJlst.