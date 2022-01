Ziggo Fashion en Lifestyle winnen etalagewedstrijd Ondernemend Sneek

SNEEK- Nu de winkels in Sneek weer geopend zijn, was het hoog tijd voor de prijsuitreiking van de mooiste XMAS Sneek kerstetalage wedstrijd 2021! B innenstadsmanager, Jan Gerbrand Krol, reikte de prijzen uit namens Ondernemend Sneek. De eerste prijs ging naar Ziggo Fashion en Lifestyle aan het Grootzand. Met hun sfeervolle kerstetalage met rendier, kregen ze veel stemmen van het deelnemende publiek.

De tweede plaats is TED Baby en Kids op de Oosterdijk en op de derde plaats is Zo Kids geëindigd. Eervolle vermeldingen zijn er voor christmasjoysneek en @Dikhofschureropticiens in de Julianastraat met een winters tafereel, inclusief een rijdende trein.

Aan de kerstetalagewedstrijd deden nog veel meer winkeliers en horecazaken mee die zich hebben ingezet om een sfeervolle binnenstad in Sneek te creëren. Complimenten voor ieders inzet! Nu morgen de horecazaken ook eindelijk weer open mogen, zal dat de sfeer in onze waterstad weer enorm verhogen en is het weer aangenaam vertoeven in Sneek.