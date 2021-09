Zielscafé op zoek naar de held…

SNEEK- Op zoek naar de held// In een spannend boek// op het witte doek,// of.....wat dichterbij?

Kom naar het Zielscafé op 29 september. Een plek om elkaar te inspireren over zaken die je raken. Aanvang om 20.00 uur. De entree is € 5,-

Kom je ook bij het voorprogramma waarbij we vooraf lekker eten? Dan gaat de deur om 18.00 uur open. Meerprijs € 16,75. Je kunt je hiervoor aanmelden via de website van Lewinski en dan via email je eventuele (dieet)wensen doorgeven.