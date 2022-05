Zielscafé: Elkaar inspireren over zaken die je raken

SNEEK- Over begeerte en het gif van de lieve vrede. Kom naar het Zielscafé voor een goed gesprek, stof tot nadenken en een flinke dosis inspiratie over zaken die ons allemaal raken. Het Zielscafé vindt zoals gewoonlijk plaats bij het sfeervolle Lewinski, waar je heerlijk kunt eten.

Daarom nodigt de organisatie je uit om vooraf gezellig met hen mee te eten.

Aanvang Zielscafé: woensdag 18 mei 20.00 uur, entree € 5,-

Gezamenlijke maaltijd: 18.30 uur kosten € 16,75

Wel even reserveren via Lewinski. Vergeet niet je vega- of dieetwensen door te geven.