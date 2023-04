Zielscafé: Een goed gesprek.

Het Zielscafé vindt zoals gewoonlijk plaats bij het sfeervolle Lewinski, waar je heerlijk kunt eten. Daarom nodigen we je uit om vooraf gezellig met ons mee te eten.

Dit seizoen staan de avonden in het teken van “een goed gesprek”. We gaan op speelse wijze in gesprek over verschillende aspecten van wat een gesprek een goed gesprek maakt. Natuurlijk is er ruimte voor ieders ervaringen en inzichten.

Aanvang Zielscafé: 20.00 uur, entree € 5,-

Gezamenlijke maaltijd: 18.30 uur kosten € 17.50

Wel even reserveren via Lewinski. Vergeet niet je dieetwensen/allergieën door te geven.

Woensdag 19 april 2023 / 18:00 in Lewinski