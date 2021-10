Zie de mens, een theatervoorstelling

SNEEK- “Na anderhalf jaar uit te hebben uitgekeken naar dit moment is het nu eindelijk zo ver. Op 29 en 30 oktober in Sneek, in de Veemarkthal, mogen we voor u onze nieuwste theaterproductie spelen: Zie de mens. We hebben daar met enorm veel voldoening aan gewerkt en willen ons werk graag met u delen.” Die ‘wij’ is een multiculturele theatergroep die weet hoe het is als het leven niet over rozen gaat: de Joseph Wresinski Cultuur Stichting. Zie de mens is een theatrale collage, geïnspireerd op autobiografische geschiedenissen van mensen die in armoede leven.