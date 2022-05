Zicht ONS Sneek ondanks gelijkspel gelijk

Aftasten en voorzichtigheid keukenmeesters

De remise kwam overigens tot stand na een vrij matige wedstrijd, maar in deze fase van de competitie gaat het eerst en vooral om de knikkers. Dat verklaart ook grotendeels het begin waarin aftasten en voorzichtigheid de overheersende keukenmeesters waren. Niettemin kregen beide ploegen in die fase een paar mogelijkheden, waarbij Han van Dijk met een uithaal op de lat voor de meeste opwinding zorgde.



Krenten

Niets wees in de beginfase op een snelle opening van de score, maar schraalhans maakte snel plaats. Na dik tien minuten eindigde een aanval van Drentse makelij via Jesse van Dalen en Sander Dzemidzic namelijk bij Noah ten Brinke en die had praktisch op de doellijn weinig moeite om de aftastende en voorzichtige openingsfase van kleur te voorzien. De Sneker “koks” hadden het recept echter snel paraat want vrijwel onmiddellijk na de spelhervatting trok ONS Sneek de stand weer gelijk. Een vrije trap van Gabriël Fernando werd door Joran Swart met het hoofd werd verlengd en daarmee werd het afwachtende bakwerk toch van de nodige krenten voorzien.



​Meer HZVV

Dat afwachtende bakwerk verdween echter niet uit de keuken, want de rest van het eerste bedrijf was nagenoeg even lauw als de eerste tien minuten, al zat er wel iets meer temperatuur in de Sneker activiteiten, iets wat bij het begin van de tweede helft zou veranderen. Toen beet HZVv meer van zich af en orgde met name de aalvlugge Kelly João bij ONS-linksback Pieter Abe de Jong de nodige hoofdbrekens met uiteindelijk op aangeven van invaller Walter Dias N’zasi de 2-1 tot gevolg.



Duo

Aan de andere kant bleek de niet minder snelle Nick Kleen ook vaak een plaag voor de Hoogeveense defensie en met nog iets meer dan twintig minuten op de stadionklok leidde een interceptie van de vleugelaanvaller tot een tegenstoot en tot een afgemeten pass op Han van Dijk die vervolgens ONS Sneek andermaal naast HZVV bracht (2-2). Daarmee bewees het duo Kelen-Van Dijk opnieuw zijn waarde voor de oranjehemden die daarna het punt koesterden en niet echt meer aandrongen, al kreeg Gerben Visser in “the dying seconds of the game” nog een mogelijkheid om van het Sneker baksel een grote taart met kersen te maken.



Zover kwam het echter niet omdat doelman Rodney Rosink na een voorzet vanaf de rechterkant de van een blessure teruggekeerde Sneker spits nog net van scoren wist af te houden en daarmee een punt voor zijn ploeg redde. Een punt waarmee de achterstand op de veilige regionen weliswaar aangroeide maar waarmee ONS Sneek dat komende zaterdag concurrent ASV De Dijk ontvangt, nog altijd zicht heeft op rechtstreekse handhaving.

H.Z.V.V. - ONS Sneek 2-2 (1-1)

Doelpunten: 1-0 Noah ten Brinke (12.), 1-1 Joran Swart (14.), 2-1 Kelly João (56.), 2-2 Han van Dijk (70.)

​Scheidsrechter: J. Kuipers

​Gele kaart: Alex Zomer (HZVV), Rik Koelewijn, Gerben Visser (ONS Sneek)

Opstelling H.Z.V.V.: Rodney Rosink, Justin Lambers, Alex Zomer, Daan Wijma (75. Isaiah Eirumkul), Jesse van Dalen, Lorenzo Valente, Guus Sijtsma (46. Yannick Manusiwa), Sander Dzemidzic, Noah ten Brinke (18. Walter Dias N’zasi) en Kelly João

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Pieter Abe de Jong, Joran Swart (79. Kevin Mennega), Gabriël Fernando, Glenn Buma, Rik Koelewijn, Giovanni Aronds, Wesley Tankink, Niels Nadorp, Han van Dijk en Nick Kleen (85. Gerben Visser)



Bron: https://pengel.weebly.com/