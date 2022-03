Zevende editie van de Winterfiets Elfstedentocht brengt 15.000 euro op voor het goede doel

Leeuwarden- Afgelopen zondag 13 maart heeft de 7e editie van de Winterfiets Elfstedentocht plaatsgevonden. Deze werd georganiseerd om aandacht te vragen voor de klimaatverandering. Zondagochtend om 7.00 uur vertrokken 1500 deelnemers na het startschot van Bouwe de Boer (Stichting Freonen fan Fossylfrij Fryslân) en oud-schaatser Jochem Uytdehaage vanuit de Elfstedenhal in Leeuwarden. De eerste deelnemers kwamen om 13.00 uur over de finish en ontvingen een speciale duurzame medaille gemaakt van bamboe.

In de Elfstedenhal startten 136 deelnemers aan de route van 90 kilometer, 112 aan de route van 140 kilometer en 1252 aan de route van 210 kilometer. Langs de route stonden de gebruikelijke stempelposten en kraampjes met eten en drinken voor de deelnemers. Nadat de eerste deelnemers rond 13.00 uur over de finish kwamen kregen ze een speciale duurzame medaille gemaakt van bamboe overhandigd door de rondemiss.

10 euro per deelnemer naar een goed doel

Partner van de Winterfiets Elfstedentocht, Energie van Ons, sponsorde elke deelnemer met 10 euro. Dit bedrag mochten de deelnemers besteden aan een goed doel. In totaal waren er drie goede doelen waaruit gekozen kon worden: Stichting Alde Fryske (oude kerken verduurzamen met ledverlichting), Young Solar Challenge (met een zelfgemaakte zonneboot de Elfstedentocht varen) en de Niebla douchekoppen voor klanten van de Voedselbanken Friesland. Van het opgebrachte geldbedrag ging 32% naar Stichting Alde Fryske, 25% ging naar Young Solar Challenge en 38% ging naar de Voedselbanken Friesland.

Startschot van Jochem Uytdehaage in de Climate stripes trui

Oud olympisch kampioen Jochem Uytdehaage gaf om 7.00 uur het startschot. Deze gaf hij in de Climate Stripes trui, die als ‘streepjescode van het klimaat’ de wereldwijde temperatuursverandering in een klap duidelijk maakt. Olympisch kampioen Jochem Uytdehaage was één van de deelnemers en fietste de route van 210 kilometer om aandacht te vragen voor klimaatverandering. “Ik had graag een van mijn olympische medailles ingeruild voor een Elfstedenkruisje. Maar als we willen dat er ooit weer een Elfstedentocht komt, zullen we met zijn allen minder energie moeten gebruiken en overgaan naar duurzame manier van energie opwek. Iedereen kan hier een bijdrage aan leveren.”, aldus Jochem.



Initiatief om aandacht te vragen voor klimaatcrisis

De Winterfiets Elfstedentocht is een initiatief van Stichting Friesland Beweegt, Cycling 4 Climate en de Freonen fan Fossylfrij Fryslân. De tocht was bedoeld om aandacht te vragen voor de klimaatcrisis. Eric Lansu van Friesland Beweegt vertelt: “Het is duidelijk dat steeds meer mensen dit heel belangrijk vinden. We organiseren de Winterfiets Elfstedentocht nu voor de 7de keer en we hebben nog nooit zoveel deelnemers gehad en zeker niet deelnemers die in korte broek meefietsten. Het thema van deze speciale editie daagde ons uit om de tocht zo duurzaam mogelijk te organiseren en we inspireerden de deelnemers om zelf ook harder te trappen voor het klimaat.”

Over Friesland Beweegt

Friesland Beweegt is een stichting die werkervaringsplaatsen aan mensen biedt die (weer) op weg zijn naar een plekje op de arbeidsmarkt en hen waarvoor dat niet (meer) is weggelegd.

Over Cycling 4 Climate

Cycling 4 Climate is een stichting met als doel om met fietsevenementen bewustwording en actiebereidheid op het gebied van klimaatverandering te vergroten.