"Een heldenteam", noemt Edwin Velzen ze, hij is de begeleider van de steppers. "Het gaat boven verwachting. Ze zijn optimistisch, en ook al is het slecht weer, ze lachen nog." Omstreeks half negen was de groep op weg naar Dronryp.

De groep bestaat uit Johan Bloemhof, zijn broers Harm en Freddy, Esther de vrouw van Freddy, Jurjen Burghgraef, Sjoerd Vellinga en Joris Bos.

"Ze krijgen het niet cadeau"

"Het is wel ploeteren, maar ze hebben nu de jas open, want het is net even droog. Vannacht ging het goed, er was veel harde wind en regen. Ze krijgen het niet cadeau. Maar mensen die ziek zijn, hebben het zwaarder, hiermee vergeleken valt dit mee." Zo nu en dan rusten ze tien minuten. "We denken halverwege de ochtend in Bolsward aan te komen. Dan hebben ze een uur rust voordat de steppers de zuidwesthoek ingaan. Om 19.00 uur zullen ze dan weer in Bolsward aankomen." Voordat ze aan de tweede tocht beginnen, hebben ze 4 uur rust.

Met de tocht willen de vrienden 50.000 euro ophalen. "We zijn al een eind op weg. Mensen die ons willen steunen, kunnen op step460.nl geld overmaken. Op die website is de tocht ook te volgen."

Ga voor de beelden naar: www.omropfryslan.nl/nieuws/1059994-zeven-vrienden-steppen-twee-keer-elfstedentocht-460-kilometer-op-de-autoped