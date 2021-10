Zeven genomineerden Ondernemersprijs Súdwest-Fryslân 2021

De jury koos deze zeven bedrijven uit de zestien bedrijven die in de race waren voor de titel. De zestien bedrijven zijn door sectorspecialisten van YnBusiness bezocht. Ynbusiness heeft de bedrijven bevraagd op de thema’s ondernemerschap, bedrijfsvoering, financieel en innovatie en heeft bij de jury verslag uitgebracht. In de week van 11 oktober bezoekt de jury de zeven genomineerde bedrijven en kiest vervolgens de drie finalisten.

Uitreiking Ondernemersprijs

De finale van de verkiezing ‘Beste bedrijf van Súdwest-Fryslân 2021’ is op 15 november tijdens het Ondernemersevent in Theater Sneek. Alle ondernemers in Súdwest-Fryslân zijn van harte welkom om bij dit event aanwezig te zijn. Naast de finale tijdens het Ondernemersevent zijn er inspirerende sprekers en is er gelegenheid om bij te praten met collega-ondernemers. Meld je alvast aan voor het event op www.sudwestfryslan.nl/ondernemersprijs.