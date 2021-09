Zet je brein in beweging met RGM

Dit word gegeven in het Therapie Centrum Sneek door Fransiska Horjus. Fransiska is Oefentherapeut Cesar in Sneek met specialisatie in kinderoefentherapie en slaapoefentherapie. Daarnaast geeft zij RGM groepslessen.

De Ronnie Gardiner Methode is een oefenmethode die de zintuigen en daarmee verschillende hersendelen gelijktijdig stimuleert. De methode maakt op een speelse manier gebruik van ritme, muziek, beweging, spraak, gehoor en gevoel.

Tijdens het oefenen lees en interpreteer je de op een scherm geprojecteerde symbolen naar een beweging die wordt uitgevoerd op het ritme van muziek. Terwijl je de beweging uitvoert die hoort bij een specifiek symbooltje, spreek je ook de naam van dit symbool uit. Hierdoor worden verschillende zintuigen tegelijkertijd geprikkeld.

RGM is goed voor iedereen die zijn/haar hersenen wil activeren om gezonder ouder te worden. Maar ook voor mensen met een neurologische aandoening zoals MS, Parkinson(isme), CVA, niet aangeboren hersenletsel. Mensen met depressieve/burn-out klachten, herstel na ziekenhuis opname of chemotherapie. En ook dyslexie/dyscalculie zijn redenen om RGM te doen.

Reacties van mensen die RGM hebben gevolgd:

– Ik word er vrolijk van

– Ik heb het idee dat er meer op mijn schijf past

– Ik kan beter twee dingen tegelijk doen

Praktische informatie:

Locatie: Westereems 4a (Therapie Centrum Sneek)

Start: woensdag 6 oktober

Tijd: 13.30-14.30 uur

Kosten: € 90,- voor 10 lessen

Op woensdagochtend 10.30-11.30 uur ook in Makkum te volgen!

Nieuwsgierig, maar nog niet zeker? De eerste les kan je vrijblijvend mee doen.

In verband met de groepsgrote is aanmelden nodig.

Tel.: 06-54241519 of mail info@oefentherapiehorjus.nl

www.oefentherapiehorjus.nl