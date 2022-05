Zestienkwadraat-klasse viert 90-jarige bestaan

Een paar jaar later volgde de zestienkwadraat. Hetzelfde concept, maar dan 6 meter lang en met een zeiloppervlak van 16m2. Had je een zeiljacht met een groter zeiloppervlak, dan moest je in die tijd ‘weeldebelasting’ betalen. De bootjes van Bulthuis waren daarom erg populair, en droegen bij aan de ‘democratisering’ van de zeilsport. Een zeilboot bezitten was vanaf dat moment voor (bijna) iedereen mogelijk.

In 1931 werd de zestienkwadraat als klasse erkend, en dat jubileum viert de 16m2 klasse organisatie dit weekend met een wedstrijdserie en gastendag in Grou. In het Observeum in Burgum is een expositie gewijd aan Hendrik Bulthuis. In het Fries Scheepvaart Museum in Sneek zijn modellen van zijn ontwerpen te zien en wordt het verhaal van Bulthuis verteld in een audiotour.

Negentig jaar na dato worden er nog steeds nieuwe zestienkwadraats gebouwd. Bij jachtwerf De Jong in Joure loopt binnenkort de 40e van stapel. De andere 39 werden gebouwd in de periode 1938-1986. In totaal zijn er sinds 1931 4455 bouwnummers uitgegeven door de klasse-organisatie. Jachtwerf De Jong heeft het bouwproces prachtig in beeld gebracht! Zie de bijgaande foto’s van het Fries Scheepvaart Museum.

Bron: Fries Scheepvaart Museum