Zesde plaats voor Nyck de Vries tijdens ePrix van Mexico

SNEEK - De Nederlandse coureurs hebben geen podiumplek weten te halen in de derde race van dit seizoen in de Formule-E. Nyck de Vries, titelhouder in de klasse voor elektrische racewagens, eindigde in zijn Mercedes in Mexico op de zesde plaats. De andere Nederlander Robin Frijns werd zevende.

Nyck de Vries eindigde dus op de plek waar hij ook was gestart (P6). Hij viel in de beginfase van de race terug en lag met nog een half uur te gaan op plek negen.

Het leek in de laatste rondes helemaal mis te gaan toen De Vries terugzakte naar plek twaalf. Maar de Mercedes van de Twellingeaster had nog energie over en met een paar knappe inhaalacties pakte hij in de laatste ronde de zesde stek.

De wedstrijd werd gewonnen door Pascal Wehrlein. Hij reed in een Porsche en was vanaf pole gestart. In de strijd om het Formule E-kampioenschap staat De Vries tweede, achter Edoardo Mortara uit Zwitserland.

De Vries heeft het komende tijd wat rustiger. Pas over twee maanden wordt weer geracet. Dan gaat de Formule E voor twee races naar Rome.