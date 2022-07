Zesde plaats voor Nyck de Vries bij de E-Prix van Marrakech

MARRAKECH - Nyck de Vries moest zich tevreden stellen met de 6e plaats tijdens de E-Prix van Marrakech afgelopen zaterdag. In Marokko startte de coureur uit Uitwellingerga vanaf P9 en had hij in de slotfase nog even zicht op de 5e plek. Maar in de laatste ronde moest De Vries zijn meerdere erkennen in de Braziliaan Lucas di Grassi.