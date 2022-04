Zesde editie Masters of Kyokushin Karate Gala IJlst

Zoals bekend zullen in vooraf samengestelde partijen, ervaren en aan elkaar gewaagde karateka’s, met elkaar strijden om de titel. Wederzijds respect en discipline zijn hierbij de basiswaarden.

Masters of Kyokushin vindt plaats in een spectaculaire setting met licht en geluid. De deelnemers vertonen hun vechtkunsten op een podium van circa 80 cm hoog. De arbitrage is in handen van ervaren scheidsrechters.

Niet alleen voor de vechtsport kenner is het gala een must om te bezoeken. Ook de ‘leek’ zal genieten van het spektakel en de sportiviteit die de deelnemers laten zien in hun gevecht over 2 ronden.

Er staan verschillende partijen gepland, in de categorie A & B, plus een partij voor aanstormend talent

U bent van harte welkom op zaterdag 23 april in

M.F.C. De Útherne in IJlst.

Zaal open 18.30 uur. Aanvang: 19.30 uur.

Entree: €15,00

Voorverkoop (tot 18 april) € 10,00