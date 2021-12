Zes kunstprojecten kunnen van start met provinciale subsidie

LEEUWARDEN- Zes culturele organisaties ontvangen een financiële bijdrage uit de Stimuleringsregeling Cultuur voor de uitvoering van hun programma. De subsidie wil aanzetten tot innovatie, onderzoek en professionaliteit in de kunst en cultuur. Dat moet leiden tot een breed en divers cultuuraanbod voor de mienskip. In totaal werd ruim twee ton aan subsidie verstrekt.

Stichting Asteriks krijgt subsidie voor het artistieke uitwisselingsproject Creative Embassies, Kunstiniatief VHDG voor het symposium Unknown Grounds II: The Public Building en Koorprojekt Opus voor een uitvoering onder de naam Opus 11: Night Seasons. Daarnaast krijgen drie theaterprojecten subsidie. Het gaat om CARGO Friesland van Brave New World Productions, Veur Aaltied van Stichting Pandeon, en Grauwe Hemel van de gelijknamige stichting. Eerder dit jaar werden via deze subsidieregeling al tien andere grote projecten ondersteund.

Gedeputeerde Staten heeft zich voor de inhoudelijke beoordeling van de aanvragen laten adviseren door een adviescommissie. Die gaf aan blij te zijn met de uitkomst van de procedure: de gesubsidieerde projecten laten een diverse mix van theater, muziek en beeldende kunst zien. De commissie sprak wel de hoop uit dat zich bij de volgende ronde nog meer instellingen melden. Begin 2022 wordt de regeling opnieuw opengesteld.

Ook werd nog een handvol kleinere aanvragen gehonoreerd van kunstenaars en anderen in de culturele sector die zich via cursussen verder professioneel willen ontwikkelen. Deze aanvragen zijn op volgorde van binnenkomst behandeld en gehonoreerd.