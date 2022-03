Zes klasgenoten RSG Sneek starten DreamTea actie voor leeftijdsgenoten in Oekraïne

SNEEK- Toen de economiedocent van de RSG met de opdracht kwam om op projectbasis een eigen onderneming op te starten was het voor Hester, Hylkje, Iris, Manouk, Tessa en Wendel niet zo moeilijk om iets te bedenken. De atheneumleerlingen zijn onder de indruk van de gebeurtenissen in de Oekraine en wilden met het ondernemersproject graag bijdragen aan hulp aan de slachtoffers. Want, zo is de gedachte, een goede onderneming denkt niet alleen aan zichzelf maar helpt ook een ander.