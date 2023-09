Zero Waste Markt in Bolsward trekt veel bezoekers

BOLSWARD - Na twee succesvolle eerdere edtities was zondag de Broerekerk in Bolsward weer 'the place to be' voor de derde Zero Waste Markt, een markt waarin kleding een tweede kans krijgt. Kleding uit veel te volle kledingkasten, veelal met liefde bewaard, maar niet meer gedragen.

Over belangstelling hadden de deelnemende kledingverkopers dan ook niets te klagen. Met 100 meter aan de leukste pre-loved fashion was er volop keuze aan dames- heren- en kinderkleding. Voor de bezoekers een mooie gelegenheid om voor een klein prijsje iets moois op de kop te tikken.

De Zero Waste Markt past helemaal in deze tijd om goede spullen niet weg te gooien, maar een twee kans te geven. Onder de deelnemers was er al grote belangstelling. De inschrijving was in no time vol. Bovendien is de Broerekerk een prachtige en sfeervolle locatie voor een markt met een dergelijk thema.

Naast de kledingmarkt konden bezoekers genieten van achtergrondmuziek en waren er volop lekkernijen te verkrijgen, zoals koffie, thee, taart, lunch en diverse tussendoortjes.