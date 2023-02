Zelf de regie: Blauwhuis eerste met eigen kernenaanpak woningbouw

BLAUWHUIS- Als inwoner actief meedenken over woningbouwmogelijkheden in eigen dorp heeft in Blauwhuis geleid tot het document ‘Kernenaanpak woningbouw Blauwhuis’. Dit document vormt een concrete aanpak waarmee de gemeente, samen met de inwoners van Blauwhuis aan de slag kan voor het ontwikkelen van nieuwe woningen.

In Blauwhuis is een concrete behoefte aan woningen. De kern deed daarom mee aan de pilot ‘kleine kernenaanpak Súdwest-Fryslân’ waarbij ze samen met de gemeente hebben gezocht naar geschikte locaties voor woningbouw. De wooncommissie Blauwhuis heeft in het dorp een woonbehoefteonderzoek gehouden onder de inwoners en daarmee een belangrijke basis gelegd voor de plannen. Ook zijn Dorpsbelang Blauwhuis en de eigenaren van de grond hierbij betrokken.

Wethouder Michel Rietman is trots op dit resultaat: “Een paar maanden geleden was ik bij de bijeenkomst ‘wonen’ in Blauwhuis en zag daar hoe betrokken de inwoners zijn. Dit is een ontzettend mooie manier om inwoners zelf meer de regie te geven. Zo worden plannen vanaf het begin breder gedragen en hebben wij al een goede basis om stedenbouwkundige plannen uit te werken. Het proces gaat zo veel sneller en daar hebben de inwoners veel baat bij.”

De pilot voor het zoeken naar geschikte woningbouwlocaties loopt ook bij de kernen Oudega en Hindeloopen.