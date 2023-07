Zeldzaam Mooi Markt zondag op het Grootzand in Sneek

SNEEK - Op zondag 2 juli 2023 is er een Zeldzaam Mooi Markt op het prachtige Grootzand in Sneek. Het is een markt met zeldzaam mooie producten van lokale en regionale kunstenaars, ontwerpers en creatieve ondernemers. Alle producten zijn handgemaakt, zelfontworpen of in kleine oplages (lokaal) geproduceerd. Daarnaast worden er ook ambachtelijke (biologische) lekkernijen verkocht.