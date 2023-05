Zeilwedstrijden Staverse Jollen

STAVOREN- Stichting de Staverse Jol organiseert in samenwerking met vijf plaatselijke commissies zeilwedstrijden voor Staverse jollen in Zuidwest Friesland.

Er wordt gezeild in twee klassen: jollen in visserman uitvoering en kajuitjollen.

De wedstrijden worden gehouden in de plaatsen Andijk, Oudega SWF, Laaksum, Stavoren en Hindeloopen. Per locatie worden er twee korte wedstrijden gezeild. In totaal dus tien wedstrijden die ongeveer een uur tot anderhalf uur duren. De plaatselijke commissies voor de organisatie van zeilwedstrijden van Staverse jollen hebben de datums voor dit jaar vastgesteld.

Andijk zaterdag 27 mei

Oudega zaterdag 17 juni

Laaksum zaterdag 01 juli

Stavoren zaterdag 15 juli

Hindeloopen zaterdag 02 september

Rond 10.00 uur is het palaver, om 11.00 uur gaan de schepen het IJsselmeer op voor de 1e wedstrijd en komen rond 12.30 uur terug naar de haven. 's Middags om 14.00 uur is de 2e wedstrijd en rond 15.30 uur komen ze weer aan de kant voor de prijsuitreiking.

“De bij ons bekende joleigenaren, krijgen een uitnodiging per mail. Sta je nog niet op onze mailinglijst, maar lijkt het je leuk om met je vissermans- of kajuit jol ook een keer een wedstrijdje mee te zeilen, geef dan je gegevens via zeilwedstrijden@staversejol.com aan ons door.

Niet genoeg bemanning: geen probleem, onze Jonge Vissers onder Zeil staan klaar om te helpen en bij je aan boord te springen”, aldus de organisatie.

Voor meer informatie kunt u op de Facebook -site van “Stichting de Staverse jol” of op onze site www.staversejol.com kijken.