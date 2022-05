Zeiler Pieter-Jan Postma wint Finn Gold Cup en is wereldkampioen

ITALIE - Dat oud-olympier Pieter-Jan Postma het zeilen op het hoogste niveau niet is verleerd, bewees hij afgelopen week op het Gardameer tijdens de de Finn Gold Cup. In een veld van ruim 100 boten greep hij op overtuigende wijze de wereldtitel. Pieter-Jan Postma heeft geschiedenis geschreven door de Finn Gold Cup van 2022 te winnen. Hij is de eerste Nederlandse winnaar van deze zeer prestigieuze trofee in de 66-jarige geschiedenis ervan.

Eerste keer in nieuwe boot

Postma gaf toe dat hij er aan het begin van de week niet helemaal bij was met een boot en tuigage waar hij nog nooit mee had gevaren, maar op vrijdag had hij de trim veranderd en was hij uitzonderlijk snel upwind en downwind en domineerde hij beide races. Hij werd sneller en sneller.

Het gejuich bij de prijsuitreiking toen hij naar voren stapte om de Cup op te eisen, was een duidelijk bewijs van de hoge achting die hij geniet binnen de klasse. Hij werd ooit verkozen tot de populairste zeiler in de klasse.



”Dit voelt goed. Dit voelt geweldig. Dit is een heel speciaal moment om hier met deze hele Finn-familie te zijn. Om met deze boot te zeilen, om met snelheid te gaan, downwind, upwind, om de starts te nemen met deze familie van 110 concurrenten is een heel speciaal gevoel dat ik in mijn hart sluit. Zoveel mensen hebben mij onderweg gesteund. Het is geen cliché maar we doen het met een heleboel mensen samen en denkend aan een paar mensen in de lucht en de mensen om me heen, dit is voor ons allemaal en het voelt geweldig. Het was een geweldig evenement hier in Malcesine met goede vrijwilligers, en een klasse met 110 boten op de lijn. De Finn zal nooit sterven.”

Bron: Watersport-tv.nl

Pieter-Jan Postma (40) uit Heerenveen werd tijdens de Sneekweek van 2019 benoemd tot Schipper in de Orde van de Sneker Pan vanwege zijn verdienste voor de zeilsport.