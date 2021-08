Zeilcompetitie Fryske Boerenpreamen

Voor deze pramen is er de recreatieklasse: Hieraan kunnen alle zeilpramen of sylpreammen deelnemen, op voorwaarde, dat het een originele (geklonken) Fryske Boerenpream is. Vanwege de coronamaatregelen is het aantal wedstrijden dit jaar ingekort maar niet minder spannend. De volgende wedstrijden zijn of worden gevaren: 21 augustus Slach om Aldegea SWF; 11-12 september Terherne op de Terkaplester Puollen; 25 september Terherne op de Terkaplester Puollen; (gegevens Jubileum 25 jaar volgen)

Uitslagen worden bekend gemaakt op de site: www.defryskeboerepream.nl / nieuws.