Zeilcompetitie 2023 vereniging 'De Fryske boerepream' start dit weekend in Heeg

HEEG - Vorige weekend was er al een eerste krachtmeting bij Eastermar tussen de deelnemers van de vereniging 'De Fryske boerepream'. Op de Burgumer Mar werd de proloog voor de competitie gezeild met Errit de Jong als winnaar. Deze zaterdag start dan officieel de zeilcompetitie 2023 vanuit It Sylhûs in Heeg op de Hegemer Mar.

Vereniging 'De Fryske boerepream' vaart met oude geklonken pramen die zo'n honderd jaar terug meestal bij de lokale smid gemaakt zijn naar wens van de boer. De vereniging heeft klassevoorschriften opgesteld om zoveel mogelijk tot een eenheidsklasse te komen. Met recht wordt gesproken over varend erfgoed. kenmerk is dat er geen één praam gelijk is. Dit in tegenstelling tot de pramen van vereniging De Nije sylpream. Deze pramen zijn nieuw gemaakt en in elkaar gelast volgens een vaststaand snijpatroon waardoor echt sprake is van een eenheidsklasse.

Meer informatie over de vereniging, de pramen en de wedstrijden is te vinden op de website. https://www.defryskeboerepream.nl/ of op facebook https://www.facebook.com/fryskeboerepream.

Elf pramen

Dit jaar zijn er 11 pramen die mee doen. De deelnemers zijn: