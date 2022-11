Zeges voor ONS Sneek, Waterpoort Boys en Jong LSC 1890 - Sneek Wit Zwart in de slotfase onderuit

Jong LSC 1890

Jong LSC 1890 pakte in de 5 klasse A de tweede overwinning van het seizoen. De Snekers kwamen tegen Espel uit de Noordoostpolder eerst met 0-2 achter, maar gingen met een 1-2 achterstand de rust in. Na de pauze trokken de LSC-ers op het eigen Leeuwarder Sportpark de wedstrijd naar zich toe dat resulteerde in een mooie 2-3 overwinning. Voor LSC 1890 scoorden Jens Knoop, Patrick Haijtema en Camiel Gerritsen. De Snekers staan nu op een 10e plek.

ONS Sneek

ONS Sneek zegevierde in Leeuwarden bij FVC. De Leeuwarders maakten dit seizoen de horizontale overstap naar het zaterdagvoetbal en zij stonden na 12 minuten al met 2-0 voor tegen ONS Sneek. Dat werd nog voor rust recht gezet door de Sneker oranjehemden. Door doelpunten van Delachance Sabuni, Patrick Kleen en Ewart Ottema ging ONS met een 2-3 voorsprong de kleedkamer in. In de tweede helft vielen geen doelpunten meer, dus werd dit ook de eindstand. ONS staat nu met 13 punten uit 6 wedstrijden op de tweede plaats van de ranglijst in de eerste klasse F, 1 punt achter Pelikaan S.

Sneek Wit Zwart

In de tweede klasse kwam voor Sneek Wit Zwart de tegenstander ook de Friese hoofdstad en eveneens een tegenstander die vorig seizoen nog op zondag speelde. LAC Frisia 1883 uit Leeuwarden ging er in de slotfase met de winst van door op Sportpark Tinga. De einduitslag was ook hier 2-3, maar dan in Sneker nadeel. Voor Sneek Wit Zwart was Freerk de Jong twee keer trefzeker.

Waterpoort Boys

Waterpoort Boys haalde uit tegen laagvlieger SF Deinum en dat deden de Snekers al in de eerste helft. Bij rust stond er een comfortabele 4-0 tussenstand op het scorebord. In de tweede helft kwam daar nog een treffer bij, waardoor de eindstand werd bepaald op 5-0. Kevin Kedde scoorde twee keer. De andere goals kwamen van Andy de Vries, Robert Minks en Lars van Dijk. De Snekers staan nu tweede in de 3e klasse A, een punt achter Sc Bolsward. Opvallend, want beide teams speelden vorig seizoen nog in de vierde klasse.