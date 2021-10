Zege Sneek Wit Zwart nooit echt in het geding

Een van die momenten deed zich in de beginfase voor, toen de thuisclub er razendsnel uitkwam en doelman Robert Jelsma in een één op één-situatie een achterstand wist te voorkomen. In plaats daarvan kwam Sneek Wit Zwart even later op voorsprong, want nog voor het kwartier vormde een één-tweetje tussen Daniël Bennik en Kevin Huitema de basis voor de uithaal van laatstgenoemde die de bal van buiten de zestien hard en zuiver tegen de touwen schoot.

Nadat doelman Berger van Oudehaske nog geen twee minuten later met een redding Huitema van zijn tweede van de middag afhield, moest de goalie van de oranjehemden bij de volgende serieuze aanval van de Snekers andermaal de gang naar het net maken. Een pass van Alwin Velds die vanaf links het strafschopgebied introk, werd door Robin Semplonius op waarde geschat waarna de jonge "Torjäger" de bal beheerst binnen schoof.



De linksback van de wit-zwarten stond vervolgens met een vrije trap ook aan de basis van de volgende mogelijkheid, doch Freerk de Jong slaagde er niet in om de bal met het voorhoofd tot doelpunt te promoveren. Bij het volgende momentje van de thuisclub was het daarentegen wel raak. Even was de organisatie aan Sneker zijde zoek en deze keer moest Jelsma bij de één op één-situatie met Dennis Speelman het antwoord schuldig blijven (1-2).



Sneek Wit Zwart probeerde vervolgens de oude marge weer te herstellen, maar na een voorzet van Velds verdween een inzet van Semplonius over en even later toen Semplonius een bal van Jan Dommerholt teruglegde, stond de paal succes voor Freerk de Jong in de weg. Toen Kevin Huitema vervolgens nog een keer doelman Berger op zijn weg vond, leek de hiervoor vermelde tussenstand de ruststand te worden, maar met het rustsignaal in aantocht toverde Kevin Huitema na een corner van Velds nog een fraai hakje uit de hoge hoed. Het was zijn tweede van de middag en daarmee bracht hij zijn totaal op vijftig (zie kader).



Indien Oudehaske nog snode plannen had, dan konden die al redelijk snel na rust de ijskast in. In de 53ste minuut zag Sebastiaan de Leeuw na een overtreding op Sidney Veltkamp namelijk rood en nog geen twee minuten later mocht ook zijn ploeggenoot Joran Overwijk inrukken. Sneek Wit Zwart buitte Korthet personele surplus vrijwel meteen uit en het was Robin Semplonius die na een inzet van Jan Dommerholt het beslissende tikje gaf (1-4).



Diezelfde Semplonius schoot even later toen Kevin Huitema op de doelman van de thuisclub stuitte, vanuit de rebound naast en met nog iets meer dan twintig minuten op de klok had hij het geluk niet aan zijn zijde, toen hij de bal na een pass van Joey Westerhof in één keer op de slof nam. Dat geluk ontbrak bij een inzet in de korte hoek van de inmiddels ingevallen Joey Huitema ook al, terwijl het engeltje Oudehaske nog een keer gunstig gezind was, toen Kevin Huitema bij zo'n beetje de laatste aanval op aangeven van Daniël Bennik vol de kruising raakte. Derhalve bleef het bij 1-4 en die zege was niet alleen dik verdiend, maar kwam deze middag zoals hiervoor al werd vermeld, ook nooit echt in het geding.

Oudehaske - Sneek Wit Zwart 1-4 (1-3)

Doelpunten: 0-1 Kevin Huitema (13.), 0-2 Robin Semplonius (22.), 1-2 Dennis Speelman (37.), 1-3 Kevin Huitema (45.), 1-4 Semplonius (56.)

Scheidsrechter: M. Schuurman

​Gele kaart:

Rode kaart: Sebastiaan de Leeuw, Joran Overwijk (Oudehaske)

Opstelling Sneek Wit Zwart: ​Robert Jelsma, Alwin Velds (69. Nils Bruining), Sidney Veltkamp, Joey Westerhof, Dani Mohamad (69. Joris Speelman), Freerk de Jong (80. Harvey de Boer), Daniël Bennik, Leon de Vries, Robin Semplonius, Kevin Huitema en Jan Dommerholt (58. Joey Huitema)

Bron: https://pengel.weebly.com/