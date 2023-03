UPDATE: NL-Alert zeer grote uitslaande brand woonboerderij in Wolsum

WOLSUM - Even voor half vier is de brandweer gealarmeerd voor een brand in een woonboerderij in Wolsum. Het vuur is uitslaand. Er is inmiddels opgeschaald naar zeer grote brand. De brand gaat gepaard met veel rookontwikkeling. Om die reden is er een NL-Alert uitgegaan voor gebouwen die in de rook liggen. Het advies is om deuren en ramen gesloten te houden, de mechanische ventilatie uit te zetten en uit de rook te blijven.