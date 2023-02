Zeer grote boerderijbrand in Gauw

GAUW - In Gauw is vrijdagavond brand uitgebroken in een boerderij met rieten dak. De brand is inmiddels uitslaand.

De bewoners hebben het pand op tijd verlaten. De brandweerkorpsen van Sneek, Mantgum, Grou, Joure en IJlst zijn opgeroepen om de brand te bestrijden.

De brand is van grote afstand te zien. Er is een zogeheten groot watertransport ingezet om voldoende bluswater bij de brand te krijgen. Vanwege mogelijk exploderende gasflessen gebruikt de brandweer straatwaterkanonnen. De boerderij is inmiddels helemaal verloren gegaan. Volgend de brandweer is het vuur overgeslagen naar een naastgelegen pand. In het pand is een De Jan Switters muziekstudio gevestigd van Ernst Langhout.

Vanwege de rook is een deel van de Marsdyk afgesloten. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend.

Update 22.20

Volgens de brandweer zijn beide panden geheel verloren gegaan. Rond kwart over tien was het vuur onder controle. De brandweer zal langdurig bezig zijn met nabluswerkzaamheden. Hierbij komt nog rook vrij. Voor de vier bewoners van de twee getroffen panden is de hulp van stichting Salvage ingeschakeld. Zij worden elders ondergebracht.