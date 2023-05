Zeer geslaagde 28 editie van Parodialoop

TJERKWERD- Lieuwe Palstra uit Bolsward heeft zondag 21 mei de 28e editie van de Parodialoop in Tjerkwerd gewonnen. Daarmee prolongeert hij zijn titel van vorig jaar. Palstra legde de 7,4 kilometer af in een tijd van 27 minuten en 25 seconden. Durk Tigchelaar uit Harlingen werd tweede in 27 minuten en 53 seconden. De derde plek was voor Rick van der Zee uit Oppenhuizen in een tijd van 28.05.

Iisklup Tsjerkwert organiseert het jaarlijkse hardlooprondje dat loopt van Tjerkwerd via Parrega en Dedgum weer terug naar Tjerkwerd. 42 hardlopers en acht wandelaars deden mee aan de loop. Ze kwamen er al snel achter dat het ondanks de koude noordoostenwind best wel warm was om te hardlopen. Het werd een interessante wedstrijd, waarbij Van der Zee aanvankelijk de beste papieren leek te hebben. Uiteindelijk moest hij Palstra en Tigchelaar toch voor laten gaan.

Bij de vrouwen was het Nynke Kramer uit Oudemirdum die knap won in een tijd van 31 minuten en 5 seconden. Tweede werd Aafke Feenstra uit IJlst in een tijd van 32.01. De derde plek was voor Femke Boonstra uit Tjerkwerd in een tijd van 34.25. Voorafgaand aan de loop was er een Kidsrun door het dorp, waaraan 25 kinderen meededen. Na afloop van het evenement was het in en rond ’t Waltahûs nog lang gezellig. Iisklup Tsjerkwert kijkt dan ook terug op een zeer geslaagde middag en bedankt alle vrijwilligers die het mogelijk maakten om dit evenement te organiseren.