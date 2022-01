Zaterdagmiddagstilte in de Sneker binnenstad

Bij veel winkels is de deur nog wel geopend, maar dan alleen om te fungeren als ophaalpunt van een online of telefonische bestelling. Zo proberen de winkeliers toch nog wat omzet te draaien tijdens deze lockdown. Sommigen hebben nog wat koopwaar buiten uitgestald staan. Het is een trieste aanblik op een tijdstip dat het gezellig druk hoort te zijn in het winkelcentrum van Sneek.