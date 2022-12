Zaterdagduels in het amateurvoetbal vervroegd vanwege Oranje

SNEEK - Zaterdagmiddag om 16.00 uur speelt het Nederlands elftal op het WK in Qatar tegen de Verenigde Staten. Een tijdstip waarop normaal gesproken op de amateurvelden nog volop gevoetbald wordt. De meeste clubs hebben inmiddels hun wedstrijden vervroegd om op tijd klaar te zijn voordat Oranje aftrapt. De wedstrijd Nederland-Verenigde Staten kan dan vervolgens gezamenlijk in de voetbalkantines bekeken worden.

Daarom handig om even vooraf te checken hoe laat de wedstrijd die je wilt bezoeken begint. De topper in de 3e Klasse A tussen Waterpoort Boys en Heerenveense Boys begint bijvoorbeeld een uur eerder, namelijk al om 13.30 uur. Dit geldt ook voor HJSC-De Wâlde, de topper in 5A.

Een overzicht van de vervroegde wedstrijden, voor zover bekend:

- Pelikaan S - ONS Sneek: 14.00 uur;

- Sneek Wit Zwart - Hardegarijp: 14.00 uur;

- Waterpoort Boys - Heerenveense Boys: 13.30 uur;

- CVVO - Scharnegoutum'70: 13.45 uur;

- Heeg - Oeverzwaluwen: 14.00 uur;

- Tollebeek - TOP'63: 13.30 uur;

- HJSC - De Wâlde: 13.30 uur;

- Jong LSC 1890 - Woudsend: 13.30 uur.