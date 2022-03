Zaterdagavond: halve finale playoffs – Steun UNIS Flyers!

Er is nog één prijs die UNIS Flyers kan bemachtigen, en daar gaan ze alles aan doen! Het kampioenschap in de BeNe-League! UNIS Flyers is inmiddels gereikt tot de halve finale. Wij vragen jou om ons te steunen in deze halve finale. Zaterdagavond om 20.00 uur in Thialf! Tegenstander is UltimAir Hijs Hokij uit Den Haag.

Vol Thialf!

De halve finale wordt gespeeld in een best-of-three serie. Vrijdagavond speelt UNIS Flyers in Den Haag de eerste wedstrijd. Zaterdagavond is Thialf het decor voor de tweede wedstrijd, waarin al de beslissing kan vallen. Wie plaatst zich voor de finale voor het kampioenschap van de BeNe-League? UNIS Flyers heeft jouw steun hard nodig. Een vol Thialf geeft de spelers nóg meer energie om de strijd met Hijs Hokij Den Haag aan te gaan!

Teamuitje – groepsarrangement voor uw personeel

Dit wil je daarom niet missen! Kunnen wij op jou rekenen zaterdagavond? Steun UNIS Flyers en moedig ze aan! Kom met jouw teamgenoten naar Thialf en maak er een gezellige avond van! Wil je gebruik maken van één van onze groepsarrangementen? Dat kan! Op onze website vind je bij ‘Arrangementen’ de mogelijkheden.

Snelste teamsport ter wereld!

Geniet van de snelste teamsport ter wereld. Een ijshockeywedstrijd is elke keer een spektakelstuk en nooit saai om naar te kijken! Voor de mannen van coach Mike Nason is de inzet een finaleplaats voor het kampioenschap in de BeNe-League! Moedig ze aan en we gaan voor een vol huis in Thialf ijsstadion!

Tot zaterdagavond!

Tickets zijn online met korting verkrijgbaar via www.unisflyers.nl

Agenda wedstrijdavond:

18.30 uur - Kassa's geopend

20.30 uur - Aanvang wedstrijd

De wedstrijd heeft 3 perioden van 20 minuten met tussendoor 15 minuten pauze

De ijshockeyhal is via de centrale entreehal van Thialf te bereiken

Entree tarieven:

Scholieren en studenten kunnen op vertoon van hun school/studentenpas (MBO, HBO en Universitair onderwijs)aan de kassa entreekaarten kopen voor € 7,50 p.p.

Kinderen t/m 17 jaar: aan de kassa € 7,50 en online € 6,50