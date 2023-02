Zaterdag laatste thuisduel Friso Sneek tegen landskampioen Sliedrecht Sport

Uitgangspositie

De belangen tussen de nummer drie Friso Sneek en Sliedrecht Sport, de huidige nummer vier, zijn groot. Beide ploegen hebben zich gekwalificeerd voor de kampioenspoule, maar het is zaak om zich een zo goed mogelijke uitgangspositie te verwerven. Friso Sneek heeft daarbij de beste papieren en kan bij winst zelfs nog een tweede plaats bemachtigen maar is dan afhankelijk van het resultaat van Apollo 8. Wel is zeker dat VV Utrecht als de nummer één de winnaarspoule in gaat.

Bovenste ranking

De ploeg van Harry van den Brink zegevierde woensdag in Assen met 1-3 over Sudosa/Desto en bleef zo mooi in het spoor om de bovenste ranking. Winst op Sliedrecht Sport betekent een derde plaats en bij verlies duikelen de Snekers een plaatsje naar beneden.

Derde of vierde plaats

De play-offs beginnen in principe op 25 februari en lopen door tot in begin april. Een heftige reeks dus waarin tien wedstrijden gespeeld worden. Of de Friezinnen nu derde of vierde worden maakt voor het eerste duel niet uit. Friso Sneek speelt in ieder geval thuis in de Sneker Sporthal.

Heren VC Sneek

De heren van VC Sneek kunnen nog een week langer genieten van de mooie triomf op Avior. Zij komen pas volgende week in actie en spelen dan thuis om 16.00 uur tegen SSS 2 uit Barneveld.

Bron: VC Sneek