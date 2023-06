Zaterdag Feestdag bij Hego Buiten te Hommerts

In de 50 jaar dat Hego bestaat hebben ze zich gespecialiseerd in het inrichten van buitenruimtes.

Of het nu gaat om de ruimte rondom je bedrijf of het betreft je tuin.

Hego staat je bij met de mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman.

Komende zaterdag 10 juni wordt er in de grote showtuin van Hego aandacht besteedt aan het inrichten van je tuin.

Samen met leveranciers worden kennissessies en demo’s verzorgd.

Of het nu gaat om tuinverlichting of de aanleg of renovatie van je vijver, of het invoegen van bestrating om onkruid tegen te gaan.

Vind je het lastig om tot een goede inrichting van je buitenruimte te komen, dan is er een ontwerpafdeling die je verder kan helpen.

Heb je tuinplannen, dan is zaterdag wellicht een goed moment om Hego Buiten I De buiteninrichters te bezoeken.

Want zaterdag maak je kans tot wel 50% korting aan het draaiend rad. Welke heel 2023 nog geldig zal zijn.