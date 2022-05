Zaterdag 4 juni zomertoernooi voor G- en CP-teams bij Sneek Wit Zwart

SNEEK- Iedereen moet kunnen voetballen, ook als je een motorische, lichamelijke of verstandelijke handicap hebt. Daarom is het CP en G-voetbal bij Sneek Wit Zwart al ruim 20 jaar een begrip binnen de club, een volwaardige afdeling binnen het jeugdvoetbal bij de vereniging met begeleiding door een groot aantal vrijwilligers en trainers.

Voor de CP- en G-afdeling van SWZ werd jarenlang een kersttoernooi georganiseerd, maar het leek de Sneker voetballers een goed idee om deze ‘toppers’ ook eens in deze periode op het veld aan het werk te zien. Zaterdag 4 juni op Sportpark De Molenkrite is het dan eindelijk zover.

Sneek Wit Zwart komt zelf met twee teams in actie net als v.v. Drachten en Blauw Wit ‘34. Daarnaast zullen aantreden Asser Boys, Broekster Walden, Noordpool en Kids United. De organisatie is in handen van Niels en Loet Boot. Het zomertoernooi start vanaf 9.30 uur.