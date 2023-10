Zaterdag 28 oktober Herfstmarkt in Top en Twel

OPPENHUIZEN - Na het succes van vorig jaar zijn de deuren van dorpshuis It Harspit in Oppenhuizen op zaterdag 28 oktober opnieuw geopend voor een gezellige Herfstmarkt. Deze keer is de markt in de sportzaal en de Elkienzaal, waardoor er ruimte is voor nog meer stands. Het enthousiasme onder de deelnemers is onverminderd groot. Niet vreemd dus dat de Herfstmarkt in korte tijd was volgeboekt.